В Брянской области женщина получила минно-взрывную травму при ударе ВСУ

Богомаз: в Брянской области женщина пострадала в результате удара ВСУ

Украинские войска атаковали Климовский район Брянской области, в результате чего получила ранения женщина. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«В результате подлого удара ВСУ в Климовском районе ранена мирная жительница. Женщина с минно-взрывной травмой кисти доставлена в больницу, где ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщил он.

Богомаз пожелал пострадавшей скорейшего выздоровления.

Накануне губернатор рассказал, что в селе Полевые Новоселки Суземского района при атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пострадал мирный житель. По словам главы Брянской области, мужчина получил минно-взрывную травму. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь.

Богомаз уточнил, что в результате атаки был полностью уничтожен гражданский легковой автомобиль.

Ранее под Белгородом от удара беспилотника пострадала беременная женщина.