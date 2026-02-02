«Получил удовольствие»: Сафонов о матче за «ПСЖ» с отбитым пенальти

Российский вратарь парижского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале заявил, что получил удовольствие от игры со «Страсбуром» в 20-м туре чемпионата Франции.

«Привет всем! Немного отдохнув после матча, возвращаюсь к вам с отчетом. Тяжелый матч и важная победа. Получил большое удовольствие от игры. Очень горжусь ребятами, что забрали 3 очка в меньшинстве. Теперь неделя до следующего матча. Есть время восстановиться и подготовиться к Le Classique», — написал он.

Встреча завершилась победой «ПСЖ» со счетом 2:1. На 20-й минуте Сафонов отразил одиннадцатиметровый удар Хоакина Паникелли. Это первый отраженный им пенальти в основное время в составе парижан. Всего в текущем сезоне футболист уже пять раз справлялся с пенальти, что является лучшим показателем среди голкиперов топ-5 европейских лиг.

Для Сафонова этот матч стал вторым подряд в стартовом составе, до этого он сыграл с «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (1:1). По итогам матча со «Старсбуром» авторитетное французское издание L'Equipe включило Сафонова в символическую сборную тура.

