В Госдуме анонсировали новые требования при вывозе крупных сумм наличных

Вывоз из России наличных денег на сумму, эквивалентную $100 тыс. и выше, потребует с 1 сентября предоставления документа, который подтверждает происхождение денежных средств. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что конкретный набор документов установит правительство.

По словам парламентария, данная мера, как и вводимое одновременно ограничение на вывоз золотых слитков, не затронет легальную приграничную торговлю со странами Евразийского экономического союза.

«Со всеми странами ЕАЭС есть мосты для расчетов в безналичной форме. Более того, торговля в наличной форме с нерезидентами является нарушением валютного законодательства», — отметил Аксаков.

Депутат добавил: новых ограничений на перемещение ценностей через границу, помимо правил для золотых слитков от 100 граммов и крупных сумм наличных рублей, с 1 сентября не планируется.

15 января стало известно, что Минфин России выступил за запрет государственной регистрации сделок между физическими и юридическими лицами с наличными денежными средствами, если сумма превышает 5 млн руб. или 50 млн руб. совокупно за месяц.

Инициативу о запрете крупных сделок с наличными подготовили в соответствии с планом «обеления» секторов экономики, одобренным российским правительством. Уточняется, что в данный момент сделки за наличные деньги никак не регулируются, из-за чего в оборот могут вводиться денежные средства, полученные преступным путем.

