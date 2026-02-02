Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна

В Госдуме анонсировали новые требования при вывозе крупных сумм наличных

Аксаков: вывоз из РФ крупных сумм наличных потребует декларации о происхождении
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Вывоз из России наличных денег на сумму, эквивалентную $100 тыс. и выше, потребует с 1 сентября предоставления документа, который подтверждает происхождение денежных средств. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Он уточнил, что конкретный набор документов установит правительство.

По словам парламентария, данная мера, как и вводимое одновременно ограничение на вывоз золотых слитков, не затронет легальную приграничную торговлю со странами Евразийского экономического союза.

«Со всеми странами ЕАЭС есть мосты для расчетов в безналичной форме. Более того, торговля в наличной форме с нерезидентами является нарушением валютного законодательства», — отметил Аксаков.

Депутат добавил: новых ограничений на перемещение ценностей через границу, помимо правил для золотых слитков от 100 граммов и крупных сумм наличных рублей, с 1 сентября не планируется.

15 января стало известно, что Минфин России выступил за запрет государственной регистрации сделок между физическими и юридическими лицами с наличными денежными средствами, если сумма превышает 5 млн руб. или 50 млн руб. совокупно за месяц.

Инициативу о запрете крупных сделок с наличными подготовили в соответствии с планом «обеления» секторов экономики, одобренным российским правительством. Уточняется, что в данный момент сделки за наличные деньги никак не регулируются, из-за чего в оборот могут вводиться денежные средства, полученные преступным путем.

Ранее Минфин РФ раскрыл планы по продаже иностранной валюты и золота.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!