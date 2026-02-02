Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

Лечение рака в первой половине дня продлевает жизнь, выяснили ученые

NatMed: лечение рака до 15:00 продлевает жизнь пациентам
Komsan Loonprom/Shutterstock/FOTODOM

Проведение иммунотерапии рака в первой половине дня почти вдвое увеличивает продолжительность жизни пациентов с немелкоклеточным раком легких. К такому выводу пришли ученые из Университета Париж-Сакле. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine (NatMed).

В исследовании приняли участие 210 пациентов, получавших комбинацию иммунотерапии и химиотерапии. Участникам вводили ингибиторы контрольных точек — пембролизумаб или синтилимаб — препараты, которые «снимают тормоза» с иммунной системы и позволяют Т-клеткам атаковать опухоль. Половина пациентов получала иммунотерапию до 15:00, другая — позже в течение дня. Такой режим соблюдался в первые четыре цикла лечения, которые считаются ключевыми для дальнейшей выживаемости.

За пациентами наблюдали в среднем 29 месяцев. Разница в результатах оказалась значительной: раннее лечение дало почти двукратное преимущество по выживаемости. По словам авторов, эффект сопоставим или даже превосходит влияние новых противораковых препаратов, которые обычно считаются прорывными.

Ученые связывают результат с циркадными ритмами — суточными биологическими циклами организма. Утром Т-клетки в большем количестве сосредоточены вблизи опухоли, а позже в течение дня переходят в кровоток. Поэтому раннее введение иммунотерапии повышает вероятность того, что активированные иммунные клетки окажутся рядом с опухолью и эффективнее ее уничтожат.

Авторы подчеркивают, что изменение времени лечения не требует новых лекарств или технологий и может стать простым способом повысить эффективность терапии. В дальнейшем они планируют уточнить, существует ли оптимальное «окно» в течение дня, однако даже нынешние данные указывают, что учет биологических часов пациента способен заметно улучшить исходы лечения рака.

Ранее ученые назвали ранние симптомы рака поджелудочной.
 
Теперь вы знаете
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!