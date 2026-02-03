Названы животные, которые умеют омолаживаться

Существуют некоторые виды животных, которые могут омолаживаться. В их числе — пчелы, гребневики и медузы, которые начинают возвращаться в более молодую стадию развития из-за стресса, рассказал «Газете.Ru» эволюционный биолог, профессор Городского университета Гонконга, автор новой теории старения Петр Лидский.

«Медуза начинает возвращаться в более молодую стадию развития, полипа, из-за стресса. То есть в благоприятных условиях она умирает. А если ее поставить в неблагоприятные условия, она начинает молодеть. И вот вопрос вопросов: почему она не молодеет все время? То же самое наблюдается у гребневиков. Это тоже похожие на медуз существа, у которых тоже есть омоложение — этакое обратное развитие. А еще мы исследовали этот вопрос на примере пчел», – объяснил Лидский.

После рождения пчела становится нянькой, ухаживает за яйцами и другими личинками, убирает улей, а потом она переходит в ранг фуражира. Фуражир вылетает из улья, собирает еду. И в виде фуражира пчела существует пару недель, после чего умирает.

«В момент перехода (смены профессии с няньки на фуражира) происходит резкое обрушение здоровья пчелы. Изменяется транскриптом, падает количество белка, умирает куча иммунных клеток, хемоцитов. Это все выглядит как старение. Но если вдруг происходит какая-то неприятность в улье, — например, все няньки умирают, — части фуражиров приходится возвращаться обратно в улей и приниматься за их работу. И вот тогда они омолаживаются. То есть у них возрастает запас белков, образуются новые иммунные клетки, и они дольше не умирают», – заметил биолог.

Ранее биолог рассказал, могут ли люди жить по 200 лет.