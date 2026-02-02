Убитый педофилом мальчик из Петербурга требовал у него 500 тысяч рублей за молчание

SHOT: педофил убил мальчика из Петербурга, чтобы тот молчал и не требовал деньги

Признавшийся в убийстве мальчика Петр Жилкин сделал это, чтобы ребенок его не шантажировал. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

По словам Жилкина, мальчик понял, что тот испытывает к нему «нездоровый интерес» и потребовал у мужчины 500 тысяч рублей за молчание об этом. Именно шантаж преступник назвал главным мотивом убийства малолетнего.

До этого Жилкин признался в убийстве мальчика и назвал место, где утопил его тело. Следственная группа вместе с задержанным выехала для поисков останков.

Ребенок пропал еще 30 января, в последний раз его видели садящимся в машину у гипермаркета. В день пропажи школьника мужчина предлагал ему и другим детям покататься на автомобиле и «побыть с ним за деньги».

Ранее появились кадры с похищением мальчика у гипермаркета в Петербурге.