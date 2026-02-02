Размер шрифта
В МИД России осудили действия Киева против канонического православия

МИД РФ: Киев продолжает курс по уничтожению канонического православия
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Киев не отказывается от курса на полное разрушение многовековых связей миллионов верующих страны с РФ как исторической и духовной Родиной, предпринимает шаги по уничтожению канонического православия на Украине. Об этом говорится в ответах МИД России на вопросы СМИ.

«Линия режима Владимира Зеленского на ликвидацию канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сопровождаемая массовым попранием религиозных свобод, захватом храмов, насилием и репрессиями в отношении духовенства и верующих, не претерпела изменений», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД отметили, что в последнее время «вопиющее попрание» Киевом религиозных прав и свобод вызывает все большую озабоченность за рубежом.

Кроме того, данный вопрос поднимался в ходе российско-американского саммита в Анкоридже в августе 2025 года. Как уточнили в ведомстве, американский лидер Дональд Трамп был «искренне обескуражен» этой информацией.

Также в министерстве сообщили: отмена принятого в 2024 году закона, нацеленного на юридический запрет УПЦ, восстановление нарушенных прав и свобод канонической церкви, ее клира и верующих — одна из важных составляющих полноценного мирного урегулирования.

До этого конгрессвумен от американского штата Флорида Анна Паулина Луна заявила, что США должны прекратить поддержку проводящих гонения на церковь властей Украины.

Она подчеркнула, что в республике проводятся рейды на церкви, задерживаются священнослужители и подвергаются преследованию некоторые христианские конфессии. Вашингтон же продолжает накачивать Киев финансовой помощью, не обращая внимания на нарушения прав верующих и тем самым фактически оплачивая гонения христиан на Украине, отметила политик.

Ранее на Украине военкомы силой увезли настоятеля храма в неизвестном направлении.
 
