В МИД рассказали о преданных Вашингтону предложениях по улучшению отношений

МИД: Россия передала США предложения по оздоровлению отношений
Maxim Shemetov/Reuters

Москва передала Вашингтону предложения по устранению барьеров для полноценного оздоровления отношений между Россией и Соединенными Штатами. Об этом говорится в ответе МИД РФ на вопросы СМИ, которые поступили к пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что в ходе российско-американского диалога важно перейти к действительно значимым вопросам, таким как возобновление прямого авиасообщения и возврат конфискованной дипломатической собственности РФ.

МИД выразил надежду, что в госдепартаменте США проявят должный интерес к этим ключевым темам и не станут следовать по уже опробованному при экс-президенте Джо Байдене тупиковому пути их увязывания с отвлеченными политическими сюжетами.

В Москве подчеркнули, что в этом случае перед Вашингтоном откроются перспективные и выигрышные горизонты сотрудничества с Россией в тех сферах, которые администрация президента США Дональда Трампа считает своими приоритетами. К ним, в частности, относятся углеводороды, критически важные минералы и редкоземельные элементы, сотрудничество в Арктике, искусственный интеллект, космос.

30 января сообщалось, что комитет по иностранным делам сената конгресса США рекомендовал принять законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении так называемого теневого флота России.

Ранее Медведев назвал одно из важных достоинств Трампа.
 
