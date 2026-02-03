Размер шрифта
Украина ожидает массированного ночного удара беспилотников

На Украине ждут массированного ночного налета дронов
Ночью Украина может подвергнуться массированному налету беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает Telegram-канал Insider UA.

По его сведениям, запуск дронов произошел уже минимум с пяти направлений и идет подготовка к атакам с других локаций.

2 февраля начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины, полковник Юрий Игнат заявил, что российские беспилотники типа «Шахед» являются одной из самых серьезных проблем для украинской армии. По его словам, российские дроны летают как высоко, чтобы не быть достижимыми для расчетов украинских мобильных огневых групп, так и низко, используя ландшафт местности.

29 января сообщалось, что Вооруженные силы России в течение суток поразили предприятие военно-промышленного комплекса Украины. В ударе участвовали оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее министр обороны Украины подтвердил применение Россией дронов со Starlink.
 
Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе: 7 «российских следов» в деле Эпштейна
