Крошечный динозавр заполнил 70-миллионолетний пробел в эволюции

Палеонтологи описали новый род и вид динозавров — Foskeia pelendonum, чьи окаменелости были найдены в Испании и представлены как минимум пятью особями. Кости обнаружил Фидель Торсида Фернандес-Бальдор из Музея динозавров в Салас-де-лос-Инфантес. С самого начала ученых поразили их миниатюрные размеры: даже взрослые особи были необычайно маленькими для орнитопод. Работа опубликована в журнале Papers in Palaeontology.

Название рода Foskeia происходит от древнегреческих слов fos — «свет» и boskein — «пастись», что отсылает к легкому телосложению и растительноядному образу жизни животного. Видовое имя pelendonum дано в честь пелендонов — кельтиберийского племени, населявшего этот регион в древности.

Несмотря на крошечные размеры, Foskeia оказалась эволюционно «странной» и далеко не примитивной. По словам Маркоса Бесерры из Национального университета Кордовы, миниатюризация «не означала упрощения»: череп динозавра оказался необычным и высокоспециализированным.

Гистологический анализ костей показал, что крупнейший экземпляр был половозрелым взрослым. Микроструктура костей указывает на высокий метаболизм, сопоставимый с мелкими млекопитающими или птицами. Это важно для корректных эволюционных сравнений, поскольку молодые особи могут заметно менять анатомию по мере роста.

Филогенетический анализ поместил Foskeia в группу Rhabdodontomorpha как сестринский таксон австралийского Muttaburrasaurus и расширил европейскую кладку Rhabdodontia. Кроме того, результаты возродили давнюю гипотезу Phytodinosauria, согласно которой растительноядные динозавры образуют естественную эволюционную группу — предположение, требующее дальнейшей проверки.

Исследователи также выявили специализированные зубы и изменения позы в ходе роста, что указывает на образ жизни в густых лесах с упором на резкие ускорения. Как отмечает ведущий автор исследования, эволюция столь же радикально экспериментировала с малыми формами, как и с гигантами, а будущее палеонтологии во многом зависит от внимания к «скромным, фрагментарным и маленьким» находкам.

