Крымчанин забил кирпичом соседку с сожителем и получил 17,5 лет колонии

В Севастополе осудили мужчину, который забил кирпичом соседку с сожителем
Telegram-канал Прокуратура города Севастополя

В Севастополе вынесли приговор 50-летнему мужчине, который забил кирпичом двух человек. Об этом сообщает прокуратура Севастополя.

Инцидент произошел 12 февраля прошлого года в садовом товариществе «Муссон». Мужчина распивал спиртное со своей соседкой и ее сожителем, однако в какой-то момент вступил с ними в ссору. В ходе конфликта он взял кирпич и нанес собутыльникам многочисленные удары по голове. Женщина не выжила, а мужчине удалось остаться в живых благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд с участием присяжных заседателей признал мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ и части 3 статьи 30 – пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. Ему назначили 17,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года.

Ранее пьяные юноши жестоко избили подростка во время распития спиртного в Курске.
 
