Американский сурок Фил предсказал долгую зиму

Сурок Фил из Пенсильвании предсказал долгую зиму
Bao Dandan/Xinhua/Global Look Press

Знаменитый сурок по кличке Фил из американского города Панксатони в штате Пенсильвания (США) предсказал американским жителям еще шесть недель зимы. Об этом сообщает AP News.

По сложившейся традиции, если 2 февраля сурок, выходя из норки, видит свою тень, то в ближайшие шесть недель в Штатах ожидается холодная погода. Так произошло во время празднования Дня сурка в этом году. Если бы Фил не увидел свою тень, то по примете, на востоке страны должна будет наступить ранняя весна.

Как отмечается, в этом году на церемонии в честь Дня сурка, которая проходила недалеко от места места обитания Фила, собралось около 30 тысяч зрителей. При этом журналисты указывают, что прогнозы сурка не всегда хорошо предсказывают погоду. За последние 20 лет их точность составляла примерно 35%.

До этого сурок Филимон из Ленобласти также предсказал долгую зиму. Так, зверек впервые за 10 лет не проснулся в День сурка, 2 февраля. По традиции, ели Филимон спит, значит, что прихода весны не стоит ждать раньше 15 марта.

Ранее зоозащитники попросили отстать от сурка-предсказателя Фила.
 
