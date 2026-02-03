Размер шрифта
Российские военные помогли отбить атаку террористов на аэропорт в Нигере

Африканский корпус Минобороны помог отразить атаку боевиков на аэропорт в Нигере
Catay/Shutterstock/FOTODOM

Атаку террористов на международный аэропорт столицы Нигера отбили местные военные совместно с Африканским корпусом Минобороны РФ. Об этом рассказали в МИД России.

«В ночь на 29 января группой боевиков (порядка 40 человек) совершено вооруженное нападение на международный аэропорт Диори Хамани в столице Нигера – Ниамее и расположенную рядом 101-ю базу нигерских ВВС, где дислоцируется оперативное командование Объединенных сил Конфедерации государств Сахеля (АГС)», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, ответственность за теракт взяла на себя действующая в Сахаро-Сахельском регионе группировка «Исламское государство».

В результате совместных действий Африканского корпуса и вооруженных сил Нигера было нейтрализовано порядка 20 террористов, захвачено имущество и вооружение нападавших.

29 января агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщало, что в столице африканского государства Нигер слышатся стрельба и взрывы.

По их словам, взрывы и продолжающаяся более часа интенсивная перестрелка происходили недалеко от аэропорта Ниамея. В социальной сети X было опубликовано видео с видом города, освещенным вспышками, но Reuters не подтвердило достоверность этих кадров.

Ранее в Госдуме раскрыли, где могут появиться российские военные базы.
 
