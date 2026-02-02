Размер шрифта
Признавшийся в убийстве мальчика имел большую коллекцию детского порно

ТАСС: признавшийся в убийстве мальчика в Петербурге увлекался детской порнографией
Telegram-канал Baza

Петр Жилкин, признавшийся в убийстве девятилетнего мальчика, пропавшего в Санкт-Петербурге 30 января, имел пристрастие к детской порнографии. Об этом сообщили ТАСС в полиции.

Как отмечается, информационная продукция такого характера была обнаружена на его электронных устройствах в значительном количестве.

«Задержанный за убийство, очевидно, увлекался детской порнографией. На его ноутбуке, телефоне и флеш-накопителях соответствующие материалы обнаружили в больших количествах», — рассказала собеседница агентства.

По информации Telegram-канала Shot, сожительница задержанного Жилкина знала об увлечениях мужа детской порнографией. Сейчас она также дает показания следователям.

На допросе подозреваемый назвал мотив убийства. Он заявил, что украденный ребенок стал его шантажировать, требовал полмиллиона рублей. Якобы из-за этого Жилкин его убил, передает Telegram-канала Shot.

До этого Жилкин отказался давать показания, сославшись на 51 статью Конституции. В настоящее время сотрудники полиции пытаются договориться со злоумышленником о том, чтобы тот указал, где находится тело мальчика.

Ранее в Екатеринбурге прохожая нашла брошенную на морозе полуторагодовалую девочку.
 
