Нетаньяху первым в Израиле сделал прививку от COVID-19

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху первым в стране сделал прививку от коронавируса нового типа, трансляция велась на странице премьера в Facebook.

«Небольшая доза [вакцины] для человека, огромный шаг для нашего здоровья. Сделайте прививку!» — написал премьер на своей странице в Twitter после вакцинации.

Ранее канцелярия Нетаньяху сообщила, что премьер сделает прививку в прямом эфире, «чтобы служить личным примером и побудить широкую общественность к вакцинации».

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