Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

СМИ рассказали о страхе ЕС из-за политики США в отношении Гренландии

Politico: политика США в отношении Гренландии вызывает страх в Евросоюзе
Jonathan Ernst/Reuters

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает страх в Евросоюзе (ЕС), а его лидеры начинают осознавать утрату силы прежних правил. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Это (политика США. — «Газета.Ru») вызывает своего рода страх в Европейском союзе», — сказал собеседник издания.

По его словам, европейские лидеры стали понимать, что в настоящее время традиционные подходы к ведению политики не всегда применимы.

Другие европейские чиновники отметили, что ситуация с Гренландией «создает новую реальность», и теперь даже союзники США не застрахованы от «махинаций» американского лидера.

22 января Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с Рютте. По словам американского лидера, он провел продуктивную встречу с генсеком, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он сообщил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее Путин заявил о жестком колониальном подходе Дании к Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679885_rnd_8",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+