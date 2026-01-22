СМИ рассказали о страхе ЕС из-за политики США в отношении Гренландии

Политика президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии вызывает страх в Евросоюзе (ЕС), а его лидеры начинают осознавать утрату силы прежних правил. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на источники.

«Это (политика США. — «Газета.Ru») вызывает своего рода страх в Европейском союзе», — сказал собеседник издания.

По его словам, европейские лидеры стали понимать, что в настоящее время традиционные подходы к ведению политики не всегда применимы.

Другие европейские чиновники отметили, что ситуация с Гренландией «создает новую реальность», и теперь даже союзники США не застрахованы от «махинаций» американского лидера.

22 января Трамп заявил о достижении договоренности по Гренландии с Рютте. По словам американского лидера, он провел продуктивную встречу с генсеком, в рамках которой была сформирована основа будущего соглашения по острову и всего Арктического региона.

Гренландия является частью королевства Дании. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью американского государства. 5 января он сообщил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Ранее Путин заявил о жестком колониальном подходе Дании к Гренландии.