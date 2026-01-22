Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Московские врачи спасли восьмилетнего мальчика, которого переехал мусоровоз

Школьник из Вологды чудом выжил после наезда мусоровоза
НИИ НДХиТ - Клиника доктора Рошаля/VK

В Москве спасли ребенка, который попал под мусоровоз. Об этом Рошаля» target=«_blank»>рассказали в клинике доктора Рошаля.

Восьмилетнего Тимофея из Вологды срочно доставили в столичную больницу после инцидента, случившегося во дворе его дома.

«Мои сыновья-близнецы ходят в школу сами, на пути нет опасных перекрестков. Но когда они пересекали двор, старший прошел перед мусоровозом, водитель его увидел и пропустил, а младшего не заметил и наехал на него передним колесом», — вспоминает мама Тимофея.

Женщина признается, что за все эти месяцы она так и не решилась посмотреть видео с камер наблюдения, где виден момент аварии.

Сначала за жизнь мальчика, у которого диагностировали обширную рану всей правой половины таза, живота и бедра с повреждением передней брюшной стенки и эвентрацией петель кишечника, боролись в реанимации вологодской больницы.

Хирурги семь часов оперировали его и в итоге смогли заправить кишечник, установить аппарат внешней фиксации таза и наложить цистостому из-за повреждения мочеиспускательного канала.

Операции прошли успешно, но Тимофей по-прежнему находился в критическом состоянии, из-за чего было принято решение о его переводе в Москву.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) сначала стабилизировали состояние мальчика — неделю он провел в реанимации под строгим контролем, а затем перешли к поэтапной пластике тканей.

Перед Новым годом оказалось, что все трансплантаты прижились, а донорские раны затянулись, к этому моменту пациенту также сняли аппарат фиксации таза, и Тимофей встал на ноги. Новый год он встретил уже дома.

Ранее российские врачи спасли девочке руку, которую зажевало в эскалаторе. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679879_rnd_2",
    "video_id": "record::37bb3444-a607-405f-8728-41d1c534b664"
}
 
Теперь вы знаете
Сомнительные песни и превышения скорости. Почему вам могут отказать в кредите
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+