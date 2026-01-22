Московские врачи спасли восьмилетнего мальчика, которого переехал мусоровоз

В Москве спасли ребенка, который попал под мусоровоз. Об этом Рошаля» target=«_blank»>рассказали в клинике доктора Рошаля.

Восьмилетнего Тимофея из Вологды срочно доставили в столичную больницу после инцидента, случившегося во дворе его дома.

«Мои сыновья-близнецы ходят в школу сами, на пути нет опасных перекрестков. Но когда они пересекали двор, старший прошел перед мусоровозом, водитель его увидел и пропустил, а младшего не заметил и наехал на него передним колесом», — вспоминает мама Тимофея.

Женщина признается, что за все эти месяцы она так и не решилась посмотреть видео с камер наблюдения, где виден момент аварии.

Сначала за жизнь мальчика, у которого диагностировали обширную рану всей правой половины таза, живота и бедра с повреждением передней брюшной стенки и эвентрацией петель кишечника, боролись в реанимации вологодской больницы.

Хирурги семь часов оперировали его и в итоге смогли заправить кишечник, установить аппарат внешней фиксации таза и наложить цистостому из-за повреждения мочеиспускательного канала.

Операции прошли успешно, но Тимофей по-прежнему находился в критическом состоянии, из-за чего было принято решение о его переводе в Москву.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НИИ НДХиТ) сначала стабилизировали состояние мальчика — неделю он провел в реанимации под строгим контролем, а затем перешли к поэтапной пластике тканей.

Перед Новым годом оказалось, что все трансплантаты прижились, а донорские раны затянулись, к этому моменту пациенту также сняли аппарат фиксации таза, и Тимофей встал на ноги. Новый год он встретил уже дома.

