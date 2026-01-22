Умеров назвал главные темы встречи с Уиткоффом и Кушнером в Давосе

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров заявил, что главными темами переговоров со спрецпредставителем и зятем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Давосе стали экономическое развитие, восстановление после войны и гарантии безопасности для республики. Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

Рустемов добавил, что проинформировали представителей США о ситуации в Киеве после российских обстрелов, «где из-за ударов миллионы людей остались без света и тепла».

Накануне Стив Уиткофф сообщил, что в 22 января он и Кушнер отправятся в Москву на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. До этого они провели переговоры с российскими и украинскими представителями на полях Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Позже Путин подтвердил, что проведет в Кремле переговоры с ними.

Первая встреча российского лидера с представителями президента США состоялась в Кремле 2 декабря.

Ранее сообщалось, что Путин получил проект мирного плана по Украине.