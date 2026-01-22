Размер шрифта
Стало известно, сколько будут платить мигранты за работу в России

Экономист Николаев: мигрантам придется платить за рабочую визу 30 тысяч рублей
Организованный наем мигрантов предусматривает ряд платных процедур как для них, так и для работодателей. Об этом «Газете.Ru» рассказал экономист, эксперт Института экономики роста имени П.А. Столыпина , член генерального совета «Деловой России», генеральный директор петербургской группы компаний «Далпорт», член ФПС партии «Новые люди» Олег Николаев.

«Изменение цели визита в Россию на трудовую предполагает сбор 30 тыс. рублей госпошлины для иностранца. Включение в реестр работодателей обойдется компании в 15 тыс. рублей, а мигранту — в 1 тыс. рублей. Включение в реестр иностранных работников стоит 1 тыс. рублей, выдача идентификационной карты — 5 тыс. рублей, а изменение субъекта, если иностранец трудится у физлица, — 10 тыс. рублей.  Привлечение к работе иностранца, имеющего проблемы с легальным пребыванием в России, обернется для работодателя штрафами за каждого такого работника(п.1 ст. 18.15 КоАП)», — отметил Николаев.

По его словам, штрафы для граждан составляют 2-5 тыс. рублей, для должностных лиц — 2,5–50 тыс. рублей, для организаций — 250–800 тыс. рублей, либо приостановление деятельности на 14–90 суток, для организации. За предоставление жилья, транспортного средства и оказание иных услуг иностранцу, включенному в реестр контролируемых лиц, тоже предусмотрены административные штрафы (п.3 ст. 18.9 КоАП), предупредил Николаев:
— 2 — 5 тыс. рублей для граждан;
— 35 — 50 тыс. рублей для должностных лиц;
— 400 — 500 тыс. рублей для организаций.

Николаев сказал, что работодателей, у которых выявлены факты нелегального трудоустройства мигрантов, с 1 января 2025 года будут включать в специальный реестр.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов. 

