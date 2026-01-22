Размер шрифта
Стали известны причины приостановки работы новокузнецкого роддома

Работу новокузнецкого роддома приостановили из-за грибка на стенах
Светлана Шереметьева-Шерстнёва/РИА Новости

В Новокузнецке Кемеровской области работа акушерского отделения новокузнецкого роддома №1 была временно остановлена на срок 90 дней из-за ряда выявленных проблем, включая наличие грибка на стенах, изношенную мебель и выход из строя вентиляционной системы. Об этом ТАСС сообщили в объединенном пресс-центре судов Кузбасса.

Кроме того, прием рожениц с признаками ОРВИ и здоровых женщин осуществлялся через один и тот же санпропускник, добавили в пресс-службе судов.

Уточняется, что в ходе проверки специалисты Роспотребнадзора зафиксировали грибковое поражение стен в процедурной, операционном блоке и послеродовых палатах.

До этого в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области сообщили, что работу роддома №1 в Новокузнецке приостановили на 90 суток.

По данным Следственного комитета России по Кемеровской области, в период новогодних праздников в роддоме Новокузнецка умерли девять младенцев. В региональном минздраве уточнили, что у всех новорожденных, которых не удалось спасти, обнаружили внутриутробную инфекцию. При этом СМИ называют возможной причиной заражение менингококком. После случившегося было возбуждено уголовное дело. Федеральные и региональные ведомства начали масштабные проверки. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее суд отправил под домашний арест главврача новокузнецкого роддома.

