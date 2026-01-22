Нардеп заявил о проигрыше Украины из-за отсутствия Зеленского в Давосе

Из-за отсутствия президента Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе и невнятной позиции, Украина проиграла и отдала переговорное поле России. Публикация появилась в Telegram-канале депутата Верховной рады Александра Дубинского, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

По словам Дубинского, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев провел встречи с американскими посланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а вот глава ОП Кирилл Буданов «растерянно сообщает», что без Москвы переговоры невозможны.

Нардеп предположил, что «после демарша Зеленского» переговоры о мире будут возложены американцами именно на Буданова.

До этого глава офиса президента Украины Кирилл Буданов признал необходимость взаимодействия с Россией в рамках процесса по мирному урегулированию конфликта. По его словам, нельзя «просто выкинуть» Россию из этого процесса. Глава офиса Зеленского напомнил, что такие попытки были, но «не вышло».

Ранее глава МИД Финляндии пожаловалась на снижение внимания к Украине.