Общество

Уфимец с психическим заболеванием выбросил дочь из окна и пошел под суд

В Уфе будут судить мужчину, выбросившего дочь из окна
Житель Уфы предстанет перед судом за то, что выкинул ребенка из окна. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что перед падением мужчина нанес дочери несколько травм. После падения у несовершеннолетней диагностировали черепно-мозговую травму. Специалисты смогли спасти ей жизнь.

Во время расследования выяснилось, что у мужчины есть хроническое психическое расстройство, поэтому он не осознавал опасность своих действий.

«Экспертами ему рекомендовано лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», – сообщается в публикации.

Расследование завершено. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

Инцидент произошел на улице Ульяновых. Мужчина выбросил дочь из окна четвертого этажа. Ребенок выжил, но попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Пациентку прооперировали.

Ранее мужчина сбросил подругу с пятого этажа в Москве во время ссоры.

