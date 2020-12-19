Сенат США принял временный бюджет сроком на два дня. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на результаты голосования.

Резолюция о бюджете принята сенатом единогласно.

Теперь бюджет должен подписать действующий президент страны Дональд Трамп.

Ранее палата представителей США приняла временный бюджет сроком на два дня.

Последний раз бойкот правительства США произошел два года назад.

Тогда Трамп и республиканцы пытались включить в госбюджет расходы в размере 5,7 млрд долларов на стройку стены на границе с Мексикой для предотвращения нелегальной иммиграции и контрабанды наркотиков. Демократы были против этой инициативы, поэтому бюджет не могли принять с декабря 2018 до февраля 2019 года. Кроме того, из-за споров по поводу бюджета и строительства стены в США 22 декабря правительство приостановило свою работу на рекордный срок. «Шатдаун» длился 35 дней.

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