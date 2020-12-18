Советник Байдена заразился коронавирусом

Советник избранного президента США Джо Байдена Cедрик Ричмонд заразился коронавирусом нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на офис будущего главы государства.

Сам Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19, указано в сообщении.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в стране выявлено более 17 млн случаев COVID-19, из них более 300 тысяч — с летальным исходом.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден заявил, что не будет прививаться от коронавируса раньше групп риска

— Число заражений коронавирусом в США превысило 17 млн

— Эксперты FDA рекомендовали использование вакцины Moderna в США