Советник Байдена заразился коронавирусом
Полина Рутковская
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Советник избранного президента США Джо Байдена Cедрик Ричмонд заразился коронавирусом нового типа, сообщает Reuters со ссылкой на офис будущего главы государства.
Сам Байден получил отрицательный результат теста на COVID-19, указано в сообщении.
Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. За все время пандемии в стране выявлено более 17 млн случаев COVID-19, из них более 300 тысяч — с летальным исходом.
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