Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи со смертью его отца Вова Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что произошедшее в семье Пашиняна является «невосполнимой утратой».

«Искренне разделяю Вашу боль и скорбь. Желанию Вам, Вашим родным и близким мужества и стойкости в этот нелегкий час», — заявил Путин.

Ранее Пашинян-старший скончался на 81-м году жизни в ереванском медцентре «Наири» после продолжительной болезни.

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