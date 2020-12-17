Путин выразил соболезнования Пашиняну из-за смерти его отца
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Армении Николу Пашиняну в связи со смертью его отца Вова Пашиняна. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что произошедшее в семье Пашиняна является «невосполнимой утратой».
«Искренне разделяю Вашу боль и скорбь. Желанию Вам, Вашим родным и близким мужества и стойкости в этот нелегкий час», — заявил Путин.
Ранее Пашинян-старший скончался на 81-м году жизни в ереванском медцентре «Наири» после продолжительной болезни.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: