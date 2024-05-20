Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Франции призвали разрешить ВСУ бить по территории России поставляемым оружием

Политик Бурланж призвал власти разрешить ВСУ бить по России французским оружием

close
100%
Shutterstock

Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории французским оружием. Об этом сообщает Le Figaro.

Политик написал письмо руководству страны, где призвал последовать примеру Великобритании.

«Кажется, пора... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — говорится в тексте обращения.

В то же время он подчеркнул, что ни Франция, ни ее союзники не хотят прямого конфликта с Россией. Речь идет не о прямом вмешательстве, о «снятии неоправданного табу», заключил политик.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

Он призвал уничтожать выпущенные Россией ракеты и БПЛА с территории Польши, Румынии и Словакии. Подобное развитие событий позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить системы ПВО с западной части страны ближе к линии соприкосновения, в том числе к Харькову, указал Ланге.

Ранее в Британии назвали «хуже критической» ситуацию для ВСУ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами