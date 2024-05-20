Во Франции призвали разрешить ВСУ бить по территории России поставляемым оружием

Глава комитета по иностранным делам парламента Франции Жан-Луи Бурланж призвал Париж снять запрет на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов по российской территории французским оружием. Об этом сообщает Le Figaro.

Политик написал письмо руководству страны, где призвал последовать примеру Великобритании.

«Кажется, пора... Право на самооборону исключает право на неприкосновенность территории агрессора», — говорится в тексте обращения.

В то же время он подчеркнул, что ни Франция, ни ее союзники не хотят прямого конфликта с Россией. Речь идет не о прямом вмешательстве, о «снятии неоправданного табу», заключил политик.

До этого бывший сотрудник министерства обороны ФРГ и советник Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге заявил, что уничтожение ракет ВС РФ на территории Украины со стороны стран НАТО не будет противоречить уставу ООН и международному праву.

Он призвал уничтожать выпущенные Россией ракеты и БПЛА с территории Польши, Румынии и Словакии. Подобное развитие событий позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) переместить системы ПВО с западной части страны ближе к линии соприкосновения, в том числе к Харькову, указал Ланге.

Ранее в Британии назвали «хуже критической» ситуацию для ВСУ.