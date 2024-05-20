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Школьница попала в больницу после столкновения с велосипедистом в Екатеринбурге

В Екатеринбурге мужчина на велосипеде сбил школьницу и сбежал

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Shutterstock

В Академическом районе Екатеринбурга мужчина на велосипеде врезался в девочку, сбил ее с ног и скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в социальных сетях родители пострадавшей.

Инцидент произошел 17 мая в спальном районе Екатеринбурга. В медицинское учреждение была доставлена 10-летняя девочка с травмой руки, медики диагностировали у нее перелом плечевой кости со смещением, многочисленные ссадины и ушибы.

Школьница рассказала, что ее сбил с ног мужчина на велосипеде. Родители пострадавшей обратились в правоохранительные органы, они отметили, что мужчина вез на велосипеде ребенка, но, сбив девочку, не остановился и продолжил путь.

До этого сообщалось, что на севере Москвы 11-летний школьник катался на велосипеде и столкнулся с мужчиной на электросамокате. Инцидент произошел во дворах домов по улице Фестивальная, 21-летний мужчина ехал по тротуару на электросамокате и врезался в 11-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенку потребовалась медицинская помощь, он госпитализирован. Обстоятельства травмирования несовершеннолетнего устанавливаются.

Ранее подросток на самокате врезался в женщину с коляской и сбежал.

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