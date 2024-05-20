Поиск тел погибших при падении вертолета президента Ирана завершен

Все тела всех погибших в результате крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси обнаружены, их направили в город Тебриз. Об этом заявил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает Al Jazeera.

«Поиск тел завершен», — сказал Коливанд.

До этого сообщалось, что первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер будет исполнять обязанности главы государства в течение 50 дней, до новых президентских выборов.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил, что Раиси и его делегация погибла во время крушения вертолета. По данным агентства Tasnim, на его борту было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее появилось первое фото с места крушения вертолета Раиси.