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В Омске многодетная мать лишилась 350 тыс. рублей из-за общения дочери с мошенниками

Школьница из Омска перевела 350 тыс. рублей мошенникам с телефона матери

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Ilya Naymushin/Reuters

В Омске 10-летняя девочка оставила мать без денег, пытаясь приобрести бонусы в онлайн-игре. Об этом сообщает пресс-служба УМВД области.

С заявлением в полицию обратилась 40-летняя жительница Омска, многодетная мать рассказала, что с ее банковской карты исчезли 350 тысяч рублей, личный кабинет банковского приложения также оказался заблокирован.

Выяснилось, что с дочерью омички связались неизвестные, аферисты предложили девочке купить бонусы в популярной онлайн-игре. Злоумышленники убедили ребенка войти в банковские приложения с телефона матери и продиктовать им смс-коды, после чего кредитная карта женщины опустела, а мошенники перестали выходить на связь. Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Ульяновской области 10-летняя девочка оформила на мать кредит и отдала деньги мошенникам. С заявлением в правоохранительные органы обратилась жительница Димитровграда, женщина сообщила, что на ее банковскую карту был зачислен кредит в сумме 300 тыс. рублей, а затем деньги были переведены по неизвестному номеру. Полицейские установили, что виновницей исчезновения денег стала 10-летняя дочь. Девочка хотела купить бонусы в популярной игре и связалась с неизвестными, которые убедили ее тайком взять телефон матери и провести определенные операции под диктовку аферистов.

Ранее в Петербурге девочка обманула отца, чтобы отправить мошенникам деньги с его карты.

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