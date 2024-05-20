Силовики предотвратили теракт в День Победы в Биробиджане

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Биробиджана, который по указанию спецслужб Украины готовился совершить в городе теракт в День Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ по Еврейской автономной области.

По данным службы, мужчина через мессенджер переписывался с представителями спецслужб Украины и по их указанию намеревался поджечь пункт отбора на военную службу по контракту министерства обороны РФ. Пункт располагается в многоквартирном жилом доме.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого, а также в принадлежащем ему гараже силовики изъяли зажигательную горючую смесь, подготовленную им для совершения теракта.

Как уточнили в УФСБ, задержанный является противником политического курса России и проведения специальной военной операции.

Следственным отделением УФСБ России по Еврейской автономной области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта). В настоящее время он находится под стражей.

16 мая ФСБ сообщала, что военная разведка Украины планировала ударить беспилотным летательным аппаратом по системе противовоздушной обороны, защищающей Крымский мост. Замысел был сорван силовиками.

Ранее в Херсонской области задержали мужчину по делу о шпионаже в пользу СБУ.