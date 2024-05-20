Стало известно, в каких камерах содержат фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Подозреваемых, которые устроили теракт в «Крокус Сити Холле», продолжат держать в одиночных камерах СИЗО «Лефортово». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, правоохранители боятся, что их линчуют подозреваемые по другим делам.

Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов, Рачабализод Саидакрами и остальные сидели в одиночках из-за карантина, после чего их должны были переселить в камеры на двоих и четверых человек. Однако появилась версия, что их решили оставить в «одиночках», чтобы другие заключенные не устроили самосуд.

На прошлой неделе Басманный суд продлил всем 12 обвиняемым срок содержания под стражей до 22 августа.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Несколько мужчин, вооруженных автоматами, открыли огонь по посетителям, а позже продолжили нападение внутри концертной площадки.

В здании произошел крупный пожар, в том числе полностью сгорел концертный зал, в котором и планировалось провести музыкальное мероприятие. По данным Следственного комитета, для этих целей преступники использовали бензин.

Утром 23 марта четверых подозреваемых в теракте задержали в Брянской области. Поздно вечером 24 марта их арестовали и отправили в СИЗО до 22 мая. Днем 25 марта были арестованы еще трое фигурантов по делу, связанных с продажей автомобиля Renault белого цвета, который использовался для побега после совершения теракта.

Ранее стало известно, как мужчина с 9-месячным ребенком на руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».