В Госдуме рассказали о судьбе Ирана после гибели Раиси

Погибший президент Ирана Эбрахим Раиси был деятельным политиком, имевшим свою четкую позицию на международной арене, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его словам, политическая система достаточно устойчива, поэтому не стоит ожидать в ней разбалансировки из-за смерти президента.

«Особенностью политической системы Ирана является то, что президент — не первое лицо в этой системе, но тем не менее выполняет исключительно важные функции. Всякие разговоры, которые сейчас возникают о том, может ли случиться разбалансировка иранской политической системы, скорее, происходят от незнания того, как эта система выглядит. Система достаточно устойчивая, и предполагать, что сегодня факт гибели Раиси приведет к разбалансировке системы, для этого нет никаких оснований. Все те, кто формировали, формируют и будут формировать в ближайшее время внешнеполитический курс Тегерана, в наиболее принципиальных вещах разделяют подходы Раиси», — сказал он.

Депутат считает, что прежний курс страны сохранится, гибель президента также не помешает сближению Ирана с Китаем и Россией.

«Я думаю, что ничего не угрожает курсу Ирана на сближение с такими государствами, как Китай или Российская Федерация. Эта линия наверняка будет сохранена. Также Иран будет выступать на мировой арене как противник глобалистских и гегемонистских поползновений со стороны США, против вмешательства натовцев в дела разных стран, в разные регионы мира. В этом отношении можно быть спокойными, уверенными, что общий курс Ирана сохранится. Какая-то детализация, возможно, будет отличаться, но обывателю, даже весьма погруженному в политику и с интересом наблюдающему за мировыми политическими процессами, это не будет особо заметно», — отметил он.

Новиков также заявил, что крушение вертолета Раиси может вызывать вопросы в связи с недавним покушением на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Парламентарий призвал позаботиться о мерах безопасности всех сторонников борьбы за «подлинный суверенитет» и «многополярный мир».

«Ясно, что, когда речь идет о перемещении на любом виде транспорта, возможны всякие чрезвычайные ситуации, техника несовершенна, сбои могут быть. Погодные условия при вылете самолета иранского президента с территории Азербайджана были не идеальными, летели они над сложной местностью. Но для любого вдумчивого наблюдателя цепочка событий последнего времени, такое близкое по времени совпадение этого эпизода с тем, что произошло в Словакии, когда премьер-министр Фицо пострадал и находится между жизнью и смертью, и ряд других событий вызывает вопросы. Вопросы будут даже в том случае, если будет установлено, что причина сугубо техническая. Всем известно, какое количество специальных операций в разных частях мира, в разных странах, в разных исторических периодах было осуществлено американскими спецслужбами. Когда обнаруживается след, связанный с преступлениями против тех, кто пытался проводить независимую, суверенную политику, антиамериканскую политику, связанный с покушениями и жертвами — это ни у кого в современном мире не вызывает особого удивления. Тем, кто вступает на путь борьбы за подлинный суверенитет, независимость, справедливый многополярный мир, нужно иметь в виду этот факт, не забывать о нем и о мерах безопасности позаботиться», — заключил он.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации. По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Ранее в Совфеде назвали гибель президента Ирана Раиси серьезной утратой.