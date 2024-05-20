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Воздушную тревогу объявили в Севастополе

Развожаев: в Севастополе звучит воздушная тревога

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Shutterstock/AyhanTuranMenekay

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.

Telegram-канал, сообщающий об оперативной обстановке на Крымском мосту, объявил, что там приостановлено движение автотранспорта.

В ночь на 20 мая средства ПВО сбили и перехватили семь беспилотных летательных аппаратов ВСУ над территориями двух регионов России. Пять БПЛА были уничтожены над Белгородской областью, два — над Курской областью.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что ночью системы ПВО уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, а также три беспилотника над территорией Белгородской области. Еще 57 дронов были сбиты и перехвачены над территорией Краснодарского края.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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