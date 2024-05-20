Экс-премьер Украины предрек стране разруху на десятилетия

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что затягивание конфликта Киева и Москвы бьет по экономике республики, втягивая страну в разруху, из которой придется выбираться десятилетиями. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Азаров подчеркнул, что затягивание конфликта на Украине выгодно «американцам и западным деятелям», которые рассчитывают не только на ослабление Киева, но и Москвы.

«Ситуация проигрышная для Украины, вопрос только во времени окончательного поражения. Но чем дальше, тем хуже для экономики Украины, накапливаются долги, теряются территории, теряются люди», — написал Азаров.

Он подчеркнул, что Украина втягивается в разруху, из которой придется выбираться десятилетиями. Экс-премьер указал на бессмысленность поставок вооружений Киеву со стороны Запада, поскольку в конфликте на истощение быстрее проиграет Украина.

«С этой точки зрения любой нормальный, ответственный украинский политический деятель понимает, что истощение быстрее всего наступит у Украины… Ясно, что у Украины нет никаких шансов на победу», — отметил он.

До этого Азаров также заявлял, что Украина «пришла в упадок» и стала вторым Афганистаном. По его мнению, нищета и разбитая инфраструктура в стране являются только началом роста уровня бедности, и планировать свою жизнь смогут только те, кто вовремя уехал в Европу.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл цели визита Блинкена в Киев.