Агутин признался, что не покупает Варум подарки

Певец Леонид Агутин признался, что ненавидит шоппинг, поэтому не покупает супруге Анжелике Варум подарки. Его слова передает НТВ.

«Это беда, просто кошмар», — посетовал певец, вспоминая о скором дне рождения Варум.

Певец рассказал, что до этого старался задаривать супругу ювелирными украшениями. По словам Агутина, он перестал это делать, так как однажды перепутал бренд в разговоре с журналистами, за что его впоследствии раскритиковала Варум.

26 мая Анжелика Варум будет праздновать свое 55-летие. Агутин заявил, что не знает, какой подарок выбрать после того, как супруга подарила ему автомобиль Maserati. Он поделился, что за 27 лет ничего не купил жене. Репортеры НТВ предложили певцу подарить Варум остров. Артист посмеялся над предложением.

«Леонид Агутин подарил своей жене остров. Класс… Я подарил своей жене остров. Был бесхозный островок небольшой», — поразмышлял артист.

Певец подчеркнул, что с также не ходит на обычный шоппинг с женой. Он пошутил, что «супружеская жизнь закончится на этом».

В конце апреля Анжелику Варум заметили в Москве на фоне слухов о проживании в США. Она побывала на международном вокальном конкурсе МАТС Николая Агутина.

Ранее жена Носкова ответила на слухи об ухудшении здоровья артиста.