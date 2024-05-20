Спецборты МЧС РФ, вылетевшие в Иран, возвращаются в Россию

Спецборты МЧС, вылетевшие в Иран для поисков вертолета президента, возвращаются в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, в Иран после крушения вертолета президента Эбрахима Раиси вылетели два российских спецборта.

«Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие ранее для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский», — рассказали в пресс-службе ведомства.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего вертолета было восемь человек. Помимо президента там находились несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Эбрахим Раиси стал президентом Ирана 3 августа 2021 года.

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.