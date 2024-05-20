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Спецборты МЧС РФ, вылетевшие в Иран, возвращаются в Россию

МЧС: спецборты, вылетавшие для поиска вертолета в Иране, возвращаются в РФ

Спецборты МЧС, вылетевшие в Иран для поисков вертолета президента, возвращаются в РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

По информации министерства, в Иран после крушения вертолета президента Эбрахима Раиси вылетели два российских спецборта.

«Два самолета Ил-76 МЧС России, вылетевшие ранее для оказания помощи в поисково-спасательной операции в Иране, возвращаются в подмосковный аэропорт Жуковский», — рассказали в пресс-службе ведомства.

19 мая вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего вертолета было восемь человек. Помимо президента там находились несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Эбрахим Раиси стал президентом Ирана 3 августа 2021 года.

Ранее Турция направила Ирану шесть вертолетов с функцией ночного видения для поисков Раиси.

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Крушение вертолета Раиси
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