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Предприниматели рассказали, на что берут кредиты в 2024 году

Делобанк: 40% бизнесменов потратят кредиты на покупку транспорта в 2024 году

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Почти половина — 41% — российских предпринимателей, которые уже взяли или планируют взять кредит в 2024 году, намерены пополнить оборотные средства, а 40% – приобрести транспорт или оборудование. Почти столько же направят деньги на финансирование текущей деятельности компании. Такие результаты показало исследование, проведенное Делобанком (есть у «Газеты.Ru»).

В число наиболее распространенных целей кредитования также вошли запуск нового проекта в рамках текущего бизнеса (35%), покрытие кассовых разрывов (26%), ремонт и модернизация транспорта и оборудования (22%).

Сроки и сумма кредитования различаются в зависимости от формы собственности. 39% респондентов сообщили, что они берут кредит раз в год, каждый третий обращается в банк за займом 1-3 раза за полгода, каждый десятый – практически ежемесячно. При этом индивидуальные предприниматели кредитуются чаще, чем юрлица: 41% ИП берут кредит раз в полгода, а среди юрлиц с такой частотой обращаются за заемными деньгами только 30%.

Вместе с тем у ИП востребованы кредиты на меньшие суммы: 53% предпринимателей занимают до 1 млн рублей, 29% – от 1 до 5 млн рублей и лишь 12% – от 5 до 20 млн рублей. Юрлица чаще кредитуются на 5-20 млн рублей (в 30% случаев). Еще 28% обычно берут в долг у банка по 1-5 млн рублей.

Всего в 2024 году планируют брать кредиты 47% респондентов. ИП используют заемные средства чаще – в 60% случаев. Из числа юрлиц намерены кредитоваться 40%.

«Спрос на кредиты растет. Бизнес использует кредитование как инструмент для расширения и запуска новых проектов, а также для решения срочных задач, поэтому важны удобство и скорость получения денег. Развиваются цифровые технологии и искусственный интеллект, которые помогают банкам собирать данные о финансовых потоках бизнеса и его состоянии. В скором будущем кредиты для юридических лиц будут одобряться так же просто, как и для физических», – отметила директор Делобанка Ирина Кузьмина.

Исследование было проведено в мае 2024 года.

Ранее Bloomberg сообщило, что российские миллиардеры возвращают свои активы в Россию.

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