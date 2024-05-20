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В США могут остановиться ядерные реакторы

США грозит остановка ядерных реакторов из-за запрета импорта урана из России

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Павел Лисицын/РИА Новости

В США могут остановиться ядерные реакторы из-за запрета импорта российского урана. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что российский уран составляет треть всего ядерного топлива, используемого для работы американских атомных электростанций.

«Попытки заменить российский уран уже были, но это плохо получалось — вплоть до остановки реакторов», — отметил первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.

Также научные сотрудники Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар утверждали, что в случае прекращения поставок урана из России США ожидают проблемы — рост цен на электроэнергию может превысить сегодняшние темпы инфляции.

До этого в Минэнерго США сообщили о планах закупить на внутреннем рынке уран на $3,4 млрд.

Ранее представитель племени навахо Ахастин рассказал о последствиях добычи урана в США.

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