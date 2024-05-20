Звезда Comedy Woman вспомнила, как ее запугивали врачи во время беременности

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская вспомнила о неприятном случае, который произошел с ней во время первой беременности. О произошедшем актриса рассказала на программе «Звезды сошлись».

«Обожаю наши скрининги и врачей, которым бог не дал таланта общаться с пациентами. И ставят диагнозы. Первый был синдром Дауна со словами: «Я бы посмотрела через неделю, но нет, тут все понятно», — передала слова врача комикесса.

Ангарская возмутилась, что медик без анализов диагностировала подобную особенность ребенку на первом скрининге. Она поделилась, что у нее изначально не сложился контакт со специалистом. Врач долго делала УЗИ, после чего Ангарская призналась, что ребенку неприятны ее «ковыряния».

«Я вижу на экране, что он ручкой отодвигается. Говорит: «А он мне не нравится». Это доктор УЗИ», — поделилась актриса.

По словам Ангарской, затем она пошла к другому специалисту, который заявил, что знаменитость рано пошла на первый скрининг, и назначил новую дату. Вскоре медик убедил актрису, что с ребенком все нормально.

В 2014 году звезда забеременела от иорданца Раеда Бани и в сентябре 2015 года родила первенца, которого назвала Давидом. Через четыре года артистка развелась с отцом ребенка. Она говорила в интервью, что мужчина превратился в тирана, и Ангарская решила уйти от него, хотя очень сильно любила.

Затем у артистки начался роман с тренером сына по футболу Николаем Федчуком, от которого она забеременела. 3 мая 2023 года у пары родился сын, которого назвали Даниилом.

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