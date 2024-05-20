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Россиянка жестоко избила школьницу из-за электронной сигареты

Shot: в Красноярском крае женщина избила подругу дочери из-за электронной сигареты

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FotograFFF/Shutterstock

В Красноярском крае женщина заподозрила ребенка в краже электронной сигареты и жестоко избила девочку. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в городе Назарово. 12-летняя школьница пришла в гости к подруге. Девочки играли в комнате, когда в спальню неожиданно ворвалась мать одноклассницы и обвинила гостью в краже электронной сигареты.

Женщина жестоко избила ребенка, пострадавшую госпитализировали с ушибом головного мозга, хирургам пришлось несколько часов откачивать жидкость из гематомы на лбу ребенка.

Известно, что пострадавшую воспитывает бабушка, женщина намерена наказать обидчицу внучки, но переживает, что ее не привлекут к ответственности.

До этого сообщалось, что в Германии двое подростков ограбили сверстника, помочились на него и заставили съесть сигарету. Школьники напали на 15-летнего подростка, повалили его на землю и продолжили пинать. Также дети плевали на пострадавшего, а затем помочились на него и заставили съесть сигарету. Вдоволь поиздевавшись над жертвой, преступники отобрали у нее мобильный телефон и скрылись. Хулиганов поймали, а потерпевшего доставили в больницу.

Ранее в Новосибирске мать заявила об избиении дочери-первоклассницы в школе из-за полноты.

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