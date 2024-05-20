В Краснодарском крае нашли повреждения на НПЗ после атаки БПЛА

Специалисты обнаружили повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, который накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками. Об этом ТАСС сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Он пояснил, что масштаб и размер повреждений будут устанавливать.

Накануне со стороны Украины по российской территории ночью было запущено более 60 беспилотников. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Куда упали беспилотники минувшей ночью — не уточняется. По словам представителей «Славянск ЭКО», дроны несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

За день до этого ​​в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Перед этим в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.