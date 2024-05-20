Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Краснодарском крае нашли повреждения на НПЗ после атаки БПЛА

На Славянском НПЗ в Краснодарском крае обнаружили повреждения после атаки БПЛА

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Специалисты обнаружили повреждения на территории Славянского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае, который накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками. Об этом ТАСС сообщил директор по комплексной безопасности группы компаний «Славянск ЭКО» Эдуард Труднев.

Он пояснил, что масштаб и размер повреждений будут устанавливать.

Накануне со стороны Украины по российской территории ночью было запущено более 60 беспилотников. Шесть дронов атаковали НПЗ в Славянске-на-Кубани, после чего предприятие вынужденно приостановило работу. Это уже не первая атака на Славянский нефтезавод, ранее ВСУ целились в резервуарный парк. Куда упали беспилотники минувшей ночью — не уточняется. По словам представителей «Славянск ЭКО», дроны несли заряды с поражающими элементами в виде стальных шариков.

За день до этого ​​в Минобороны заявили об уничтожении украинской ракеты «Точка-У» над территорией Белгородской области. Перед этим в Белгороде и области была объявлена ракетная опасность.

Ранее в центре Белгорода произошла серия взрывов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами