Нуланд обеспокоилась последствиями появления тренировочных баз НАТО на Украине

Экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд предупредила, что тренировочные базы НАТО на территории Украины станут целями ВС РФ. Ее слова приводит телеканал ABC News.

Она выразила опасения, что базы Североатлантического альянса на Украине станут «мишенью для Владимира Путина».

«И это будет означать непосредственное пребывание НАТО на поле боя, что может, как вы уже говорили, привести к усилению напряженности в войне на другом направлении», — заявила Нуланд.

Она также указала на факт того, что гражданам Украины стало сложнее покидать республику для прохождения военной подготовки в третьих странах.

До этого премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что обучение инструкторами НАТО украинских солдат на территории Украины не приведет к эскалации конфликта. Некоторые западные страны, как сообщила эстонский премьер, уже отправили на Украину своих военных инструкторов, но за их жизни они не берут ответственность.

Ранее Нуланд назвала Харьков российским городом.