В новостройках Подмосковья стало продаваться больше квартир

Объем предложения квартир в новостройках Московской области в апреле 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с мартом. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Это связано не только со стартом трех новых проектов, но и расширением предложения в существующих, в том числе за счет запуска последующих очередей жилых комплексов. В совокупности в Подмосковье выставлено на продажу 44,9 тыс. квартир и апартаментов в 210 новостройках», — отметил Сырцов.

Средняя цена первичного жилья в Московской области стагнирует, что связано с ростом доли предложения без отделки (44,4%, +5,8 п.п. за месяц). Квадратный метр здесь по итогам апреля обойдется в среднем в 186,4 тыс. рублей, как и месяцем ранее.

По его словам Сырцова, апрель оказался сравнительно неудачным для рынка Московской области с точки зрения сделок по договорам долевого участия (ДДУ) Договор долевого участия (ДДУ) — это документ, по которому покупатель передает свои деньги на этапе строительства дома застройщику, чтобы тот мог использовать финансы для возведения жилья. Соответственно, человек покупает долю этого объекта и становится дольщиком. В отличие от договора купли-продажи (ДКП) ДДУ всегда заключается до окончания строительства и сдачи объекта в эксплуатацию. В результате этого механизма дольщик может значительно сэкономить на покупке жилья, но может столкнуться с риском недостроя . В прошлом месяце в Подмосковье было заключено 3,6 тыс. ДДУ (-3,5% за месяц, -6% за год). Снижение относительно марта эксперт объяснил тем, что в начале весны многие клиенты совершали сделки, используя деньги с депозитов, открытых полгода назад на фоне роста ключевой ставки. В то же время апрельские показатели выше, чем январские и февральские, уточнил Сырцов. Это он объяснил повышением активности покупателей в преддверии сворачивания льготной ипотеки под 8% с 1 июля.

По данным «Метриум», средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года составила 461,5 тыс. рублей. За месяц этот показатель сократился на 0,9%.

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