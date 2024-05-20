В Совфеде выразили соболезнования в связи со смертью президента Ирана

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью президента Ирана Эбрахима Раиси.

«Прежде всего, мы скорбим по поводу гибели видного иранского политика, президента Раиси и с прискорбием думаем о том, что это серьезная утрата. Что получится дальше в политическом контексте, надо подождать. Будут наверняка решения иранского руководства и какие-то совещания. А сейчас самое главное — это чувство скорби и передача соболезнования нашим иранским партнерам и соседям», — сказал он.

19 мая вертолет с президентом Ирана потерпел крушение. В составе кортежа президента было три вертолета, два из которых, с министрами и чиновниками, добрались до места назначения. Поисками президента занимались все силовые структуры страны.

20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил сообщения о гибели Раиси и его делегации.

По данным агентства Tasnim, на борту рухнувшего борта было восемь человек. Помимо президента, там было несколько чиновников, в числе которых глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиан.

Эбрахим Раиси стал президентом Ирана 3 августа 2021 года. Известен своими строгими религиозными взглядами. В частности, выступал за еще большую исламизацию в учебных заведениях и поддерживал цензуру элементов западной культуры, контроль интернета.

Ранее авиаэксперт назвал возможную причину крушения вертолета президента Ирана.