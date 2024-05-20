Премьер Эстонии оценила возможность эскалации на Украине из-за военных НАТО

Обучение инструкторами НАТО украинских солдат на территории Украины не приведет к эскалации конфликта. Об этом заявила премьер-министр Эстони Кая Каллас в интервью Financial Times.

«Я не могу представить, что если кто-то пострадает на Украине, то те, кто отправил туда своих военнослужащих, скажут: «Это пятая статья НАТО. Давайте бомбить Россию», — сказала Каллас.

По его словам, это так «не работает».

Некоторые западные страны, как сообщила эстонский премьер, уже отправили на Украину своих военных инструкторов, но за их жизни они не берут ответственность.

До этого союзники Украины признали, что из-за задержек поставок оружия положение ВСУ на поле боя оказалось очень тяжелым. Госдепартамент США называет происходящее на фронте «невероятно отчаянным» и критическим моментом. На этом фоне The New York Times узнала, что НАТО все ближе к решению об отправке военных на Украину — пока только для обучения украинских солдат.

Ранее в Испании заявили, что солдаты НАТО уже находятся на Украине.