Единственный в Европе филиал МГУ ликвидируют

Министерство науки и образования РФ предложило ликвидировать единственный в Европе филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Об этом говорится в постановлении правительства на официальном портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что филиал работал в городе Копер в Словении с 2017 года. Здание располагается в историческом центре Копера, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито.

До этого из МГУ отчислили украинского студента Сергея Гулько за попытки собрать деньги для ВСУ.

Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. Претензий к академической успеваемости молодого человека у вуза не имелось. Также не было известно, чтобы украинский студент в стенах университета публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения.

Также студента МГУ из Одессы арестовали по подозрению в сборе денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве.

Ранее проект «Сноб» назвал самые популярные российские вузы у победителей олимпиад.