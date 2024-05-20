Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Единственный в Европе филиал МГУ ликвидируют

Минобрнауки РФ хочет ликвидировать единственный европейский филиал МГУ

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Министерство науки и образования РФ предложило ликвидировать единственный в Европе филиал Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова. Об этом говорится в постановлении правительства на официальном портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что филиал работал в городе Копер в Словении с 2017 года. Здание располагается в историческом центре Копера, рядом с Университетом Приморска на площади имени Иосипа Броз Тито.

До этого из МГУ отчислили украинского студента Сергея Гулько за попытки собрать деньги для ВСУ.

Гулько обучался как иностранный гражданин на платной основе. Претензий к академической успеваемости молодого человека у вуза не имелось. Также не было известно, чтобы украинский студент в стенах университета публично демонстрировал свои политические и идеологические убеждения.

Также студента МГУ из Одессы арестовали по подозрению в сборе денег для ВСУ и призывы к ударам по Москве.

Ранее проект «Сноб» назвал самые популярные российские вузы у победителей олимпиад.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами