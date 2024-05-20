Олимпийская чемпионка из России призвала спортсменок чаще раздеваться на камеру

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете Вероника Степанова в своем Telegram-канале призвала девушек-спортсменок чаще выкладывать фото своей фигуры в купальнике.

«Девушки-спортсменки, это просто наша обязанность теперь — чаще раздеваться на камеру! Исключительно для того, чтобы нынешнее поколение тинейджеров не решило, что ожирение — это нормально и даже красиво», — написала Степанова.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах. В феврале они стали участниками Спартакиады сильнейших.

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