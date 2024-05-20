Жена Фьюри трогательно обратилась к мужу после его поражения от Усика

Пэрис Фьюри, жена британского боксера Тайсона Фьюри, на своей странице в социальной сети трогательно обратилась к своему супругу после его поражения от представителя Украины Александра Усика и выразила сожаление, что ее не было рядом во время поединка.

«Никогда больше не оставлю тебя во время боя. Я хотела быть там, даже несмотря на то, что не могла. Иметь и беречь с этого дня, в радости и в горе, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, любить и лелеять», — написала она.

Поединок, который состоялся в ночь с 18 на 19 мая, продлился все заявленные 12 раундов и завершился победой Усика над Фьюри раздельным решением судей. Украинский боксер забрал пояс соперника по версии WBC, сохранив свои титулы по версиям WBA, IBF и WBO. Журналист Дэн Рафаэл рассказал, что украинец освободит титул IBF, который будет разыгран в предстоящем поединке между Даниелом Дюбуа и Филипом Хрговичем, который запланирован на 1 июня.

Усик и Фьюри должны были встретиться 17 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. 2 февраля британец во время тренировки получил рассечение над глазом, что послужило причиной переноса боя.

Ранее Фьюри обратился с необычным предложением к Усику.