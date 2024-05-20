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Депутат Рады назвал «безумием» запрет США бить по территории России

The Hill: Украина усиливает давление на США для разрешения ударов по России

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Kevin Lamarque/Reuters

На фоне наступления ВС РФ на территории Харьковской области власти Украины усиливают давление на Соединенные Штаты с целью снятия запрета на использование американского оружия для ударов по российской территории. Об этом пишет The Hill.

Как отмечается в материале, на Украине считают, что наступление России с территории Белгородской области «можно было бы предотвратить», если бы ВСУ не имели соответствующего табу. В связи с этим делегация украинских парламентариев посетила Вашингтон, где встретилась с членами администрации Джо Байдена, чтобы попытаться отменить запрет, говорится в тексте.

Во время круглого стола для СМИ в Вашингтоне украинские законодатели выразили явное разочарование тем, что США по-прежнему выступают против этой политики, отмечается в материале.

«Это похоже на то, как если бы кто-то атаковал Вашингтон, округ Колумбия, из штата Вирджиния, а вы говорите, что мы по какой-то причине не собираемся наносить удар по Вирджинии», — цитирует The Hill члена комитета Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Давида Арахамию.

По его словам, такое развитие событий является «безумием», и военнослужащие ВСУ не понимают, почему США сохраняют запрет на нанесение ударов по России.

До этого посол Украины в Соединенных Штатах Оксана Маркарова призвала Вашингтон разрешить ВСУ использовать дальнобойные артиллерийские установки, поставляемые Западом, для нанесения ударов по территории России.

Ранее в Германии отреагировали на запрос Минобороны об увеличении помощи Киеву.

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