Депутат Государственной думы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что предстоящий саммит по Украине в Швейцарии без участия Москвы станет «антироссийским шабашем». Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, предстоящее мероприятие не связано с продвижением «никакой формулы мира», и его проведение «предсказуемо в ультимативной форме» без участия России никчемно и бессмысленно.

«Уверен, что приглашенные руководители государств на этот украинский антироссийский шабаш осознают риск подмочить свою репутацию», — заявил Шеремет.

С точки зрения парламентария, саммит необходим для подтверждения легитимности Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая.

До этого Владимир Путин заявил, что РФ не собирается обсуждать «с центра поля» идеи урегулирования конфликта на Украине, которых не знает. Он назвал предлагаемые Западом и Киевом формулы по Украине основанными «на хотелках». По его словам, если Россию не хотят видеть на переговорах по Украине, «то и не надо». Глава государства подчеркнул, что попытка навязать России свои условия по урегулированию конфликта закончатся тем же, чем и попытка нанести ей стратегическое поражение.

Ранее Лавров оценил действия организаторов конференции по Украине.